Danseteknisk er de dygtige breakdansere, der kan noget moderne dans. Der er en skarphed og parathed – et ønske om at gøre noget - som bærer langt. Og måske lidt for langt, mener NORDJYSKEs anmelder om Uppercut Danseteaters forestilling ”Tro”. Foto: Bahardir Badi Berber