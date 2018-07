Hanna i det stykke stof, der formentlig er Danmarkshistoriens mest omtalte beklædning. 1. august bliver det ulovligt at bære niqab i det offentlige rum, og hun vil risikere en bødestraf for at bære det. Men Hanna - og en del andre - er klar til at tage både konsekvens, opmærksomhed og debat.