Den frivillige redaktion i Rebild er gået i frustration: - Tarveligt at spare på kulturbladet

De tre største kulturaktører i Rebild Kommune mener, at politikerne især svigter de små aktører ved at fjerne tilskuddet til ”Kulturen”, fra venstre Henrik Bjerg, formand for Kinorevuens Venner i Skørping samt formand for Rebild Kulturråd og dermed foreningen ”Kulturen”, Helle Jørgensen, musikchef i Stubhuset i Støvring, og Finn Nygaard, formand for Kulturstationen i Skørping. Privatfoto