Den mørke side af Jules Verne

I ”En verdensomsejling under havet” har kaptajn Nemo gemt sig for verden i sin ubåd. Man fornemmer ofte i Jules Vernes bøger, at han inderst inde selv var en smule tiltrukket af isolationen om bord på et skib eller på en øde ø, fjernt fra det moderne livs trængsler. Foto: Mary Evans Picture Library/Ritzau Scanpix