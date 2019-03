Omfartsvejen skal lede den tunge trafik uden om Mariager centrums gamle brostensgader. Lasbilerne ødelægger de gamle huse, siger transportordfører Kim Christiansen. I Mariagers handelstandsforening mener man dog, at man er lykkedes med at lede langt de fleste lastbiler uden om bykernen ved hjælp af skiltning som her på Fuglsangsgade. Foto: Teis Markfoged