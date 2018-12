FILM ”Ulvehunden”

Det første syn, der møder én i denne film, er en lille nuttet hund.

Og så sker miraklet: Den kan ikke tale.

Hvidtand som hvalp. Joh: Der er nuttethedsfaktor. Og bemærk så lige, at øjnene ikke er gjort så store som te-kopper. Det er beviset for, at Disney ikke er indblandet.