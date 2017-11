Som Guldlok skal man vare sig for ikke at nyde grøden alt for længe og tilmed falde i søvn bagefter - så når man ikke at slippe væk, før Bjørnefar kommer hjem. Oversat til økonomi: Når verdensøkonomien er stabil eller i fremgang, er det fristende at løbe en risiko, men det kan ende med en forskrækkelse.