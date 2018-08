Ekstrem tørke truer dyr i Thys ødemark: Jens Christian fik en genial idé

THY-HANNÆS: - For en måned siden var jeg nærmest i panik. Jeg kunne begynde at se, at alt tørrede ud, og der var ikke udsigt til regn.

Sådan lyder det fra Jens Christian Sørensen.

I en normal sommer står der vand i hulningerne på Kronens Hede syd for Vandet Sø, men i år er al overfladevand fordampet. Kreaturerne må vandre op ad skråningen for at drikke af det trug, der fyldes hver anden dag.