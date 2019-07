En hjælpende hånd: Fritidspas giver tilskud til foreningslivets udgifter

Per Nyborg har i sin tid som formand for Aars IK selv mærket behovet for Fritidspas. Nu er han konservativt byrådsmedlem. Til kommunens budget 2019 blev budgettet til Fritidspas hævet fra 100.000 kr. til 200.000 kr. Det ekstra budget giver mulighed for at der nu kan gives tilskud i fire år mod tidligere to år. Det var da et konservativt forslag som blev vedtaget, selvom partiet var udenfor budgetaftalen. ?Arkivfoto: Kurt Bering