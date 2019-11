Ægtepar har knoklet sig til succes: Holder forbrydere, vanvidsbilister og terrorister fra døren

AALBORG:En rejse til Italien kan føre til meget. Også et firma i Nordjylland. Og nej, det handler ikke om import af god italiensk rødvin.

Det handler om pullerter. De der lave stolper, som står flere og flere steder rundt om i landet. Og som i mange tilfælde kan sænkes ned i jorden, når der er behov for det.

Et italiensk firma fremstiller nogle af verdens bedste pullerter til terrorsikring. Den bedste kan holde til, at en lastbil på knap otte ton kører ind i den med 80 km i timen - uden at komme forbi.

Men tilbage til Italien og denne artikels hovedpersoner, ægteparret Michael Jensen og Tanja Abildtrup.

- Michael drømte om at lave sit eget, og han ville gerne arbejde med pullerter og sikkerhed. Men vi vidste ikke rigtig, hvor vi skulle begynde, og vi kunne ikke finde noget ordentligt, fortæller Tanja Abildtrup.

Den norditalienske pullert kan klare det meste. Det var under en ferie i Italien, at Tanja Abildtrup og Michael Jensen fandt frem til firmaet bag.

Fandt produktet i Italien

Men under en ferie i Norditalien i 2014 så de nogle pullerter, som italienske Fadini stod bag.

- Vi kunne se, at de var af en mega god kvalitet, fortsætter Tanja Abildtrup.

- Så vi tog fat i fabrikken, fik lov at komme på besøg og det endte med, at vi fik agenturet for Skandinavien.

I 2015 var de klar med firmaet, der bærer det solide navn Rhino (næsehorn, red.) System.

I begyndelsen beholdt Tanja Abildtrup sit faste arbejde som filialdirektør i Danske Banks afdeling i Vejgaard, men det stod hurtigt klart, at de havde fat i noget, så 1. april var hun på fuld tid i deres nye firma.

- Det gik så stærkt, at vi var enige om, at vi gik ”all in”. Nu havde vi også en privatøkonomi, der gjorde, at vi kunne klare os for små penge. Men der var da sommerfugle i maven. Jeg havde jo en god løn og gode vilkår i banken, siger hun.

- Hvis noget går i stykker, skal vi kunne reparere det med det samme. Det nytter ikke, at vi skal vente flere uger på, at en reservedel dukker op fra udlandet. Med de maskiner, vi har, kan vi selv lave dem, forklarer Michael Jensen, der her står ved en plasmaskærer, der til foråret bliver skiftet ud med en endnu kraftigere maskine.

- Han er sindssygt dygtig

Michael Jensen er oprindeligt uddannet mekaniker og har siden arbejdet i flere smedevirksomheder - og det er ham, der står for alt teknikken og alt det praktiske.

- Nu skal jeg passe på med at rose ham for meget, men Michael er sindssygt dygtig - både til at sparke døre ind hos nye kunder og til det rent faglige, når det gælder teknikken, lyder det fra Tanja Abildtrup.

Parret tager imod i firmaets hovedkvarter, der ligger på Nibevej mellem Aalborg og Nibe - ikke ret langt fra herregården Store Restrup og ikke ret langt fra privatboligen.

De flyttede ind for fire måneder siden, men har beholdt deres gamle værksted, som ligger et par numre længere henne ad vejen. Der er 1000 kvadratmeter, som i dag bliver brugt som lager, mens nybygningen, som både er værksted, administration, lager og showroom, også er på 1000 kvadratmeter.

- Men vi skal nok snart til at se på endnu en udvidelsen, fortæller Michael Jensen.

Rigtig godt fra start

For det er gået stærkt siden starten. Kigger man på regnskaberne for de første fire år, er det af den slags, der gør en revisor glad. Overskud alle årene - sidste år på 2,07 mio. efter skat - og en egenkapital, der er blevet fordoblet til over 10 millioner kr.

- Vi har nok været lidt heldige. Vi ramte markedet på det rigtige tidspunkt med det rigtige produkt, siger Michael Jensen og peger på, at de terrorangreb, der har ramt Europa de senere år, og har åbnet folks øjne for, at der skulle gøres et eller andet.

- Men vi har også knoklet helt sindssygt hårdt, supplerer Tanja Abildtrup.

En af de første ordrer var til Hørsholm Kommune, hvor der havde været problemer med rambuktyverier i gågaden. Derfor ville kommunen gerne have mulighed for at holde biler væk ved hjælp af pullerter, som kan hæves og sænkes.

- Vi var faktisk de eneste, der bød. De andre firmaer mente, at de krav, kommunen havde, var for komplicerede. Men vi mente, at vi kunne løse opgaven. Det er snart fem år siden, og det er gået upåklageligt, fortæller Michael Jensen.

Rhino System er netop flyttet i nye lokaler i St. Restrup mellem Aalborg og Nibe

Siden har løsningen i Hørsholm vist sig at være en værdifuld reference og har været med at til at give Rhino System et godt navn i kommunale kredse.

Bygger egne pullerter

Michael Jensen nøjes ikke med at sætte pullerter op, som han får leveret fra udlandet.

Jo, de helt store terrorpullerter køber han stadig i Italien, men ellers bygger han pullert-systemerne op selv. Som regel køber han de enkelte dele hos underleverandører rundt om i verden og bygger dem færdige ude på det veludstyrede værksted.

På værkstedet har han adgang til en række maskiner, der ville pynte mange firmaer i smedebranchen, og en af dem står foran udskiftning. En næsten ny plasmaskærer skal skiftes ud med en 3 kw laserskærer, der er hurtigere, mere præcis og kan skære gennem tykkere stålplader.

- Hvis noget går i stykker, skal vi kunne reparere det med det samme. Det nytter ikke, at vi skal vente flere uger på, at en reservedel dukker op fra udlandet. Med de maskiner, vi har, kan vi selv lave dem, forklarer Michael Jensen.

I forbindelse med installationen af et pullert-anlæg tegner de fleste en servicekontrakt, der garanterer, at systemet hurtigt er oppe at køre igen, hvis en pullert er blevet beskadiget.

Den garanti kan man kun leve op til, når man er i stand til at skaffe de nødvendige reservedele nærmest fra time til time.

- Vi skulle vælge mellem at have et meget stort lager, eller vi skulle have nogle maskiner, så vi kunne lave tingene selv - og vi valgte det sidste, fortæller Michael Jensen.

Man har nu også et omfangsrigt lager, hvor de standardenheder, man bruger igen og igen, ligger i et pænt antal.

Fra luksusbiler til Christiania

Rhino Systems kundekreds er bred. Det kan være manden med en meget dyr samling af biler, som af sit forsikringsselskab har fået at vide, at han skal sætte pullerter op foran garagen, hvis han vil have en forsikring. Det kan være gågader, der skal sikres mod trafik udenfor åbningstiderne. Det kan være boligforeninger, der vil sikre deres områder mod vanvidskørsel. Det kan være bussluser, som skal lukkes for andre køretøjer end busser, og det kan være sikring af bygninger, der kunne være terrormål.

En af de mere specielle opgaver, man har løst, ligger midt i København.

- Jeg fik at vide, at det var en gammel kaserne, der skulle have nogle pullerter. Men det viste sig at være Christiania, fortæller Michael Jensen.

Problemet for christianitterne var, at kriminelle flere gange havde forvildet sig ind på området i deres biler, når de forsøgte at køre fra politiet - med det resultat at beboerne og deres børn har måttet springe for livet. Ved at sætte pullerter op ved de tre indgange til Fristaden er der nu lukket af for al biltrafik. Og de personer, der har behov for at køre ind i fristaden i bil, har en fjernbetjening, så de kan sænke pullerterne.

- Jeg fik betalingen for den første installation i kontanter i en gammel hue, så jeg måtte skynde mig i banken, griner Michael Jensen.

Der er pullerter i stort set alle størrelser og til stort set alle formål.

Vil sælge til konkurrenter

Næste skridt for Rhino System er at sælge mere til udlandet og sælge flere færdige systemer til andre installatører.

- Vi vil gerne have bedre fat i udlandet. Vi har solgt en del til Norge, Sverige og Færøerne. Og vi har solgt lidt til Australien og Kina. Danmark er kendt for at levere god kvalitet, og man vil gerne handle med os, siger Michael Jensen.

Det, at man har specialiseret sig i pullertsystemer, betyder, at ægteparret ser en mulighed for at sælge færdige standardanlæg, som er forholdsvis nemme at sætte op. For hos Rhino System ved man, hvad der fungerer.

- I dag vil jeg tro, at vi sælger ca. 80 procent af vores produktion direkte til slutkunder - og så sælger vi resten til andre installatører, fortæller Tanja Abildtrup, som forudser, at andre firmaer i branchen vil benytte sig af den viden, der efterhånden er bygget op i virksomheden.

- Hvis du er ude på det fri marked, kan du købe en pullert, en styringsenhed, en adgangskontrol og en pumpe og bygge det hele sammen. Men hvis tingene ikke virker 100 procent, hvis er skylden så? Ham der har leveret pumpen vil nok sige, at det styringsenheden, der ikke fungerer - og omvendt. Men hvis du køber et færdigt anlæg gennem os, er det vores ansvar, at det fungerer, forklarer Michael Jensen.

Med i finalen

Det er ikke kun kunder og konkurrenter, der har fået øjnene op for den nordjyske virksomhed. For et par uger siden, var Rhino System i finalen i start-up kategorien i den nordjyske udgave af konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year- sammen med Rare Wine Invest og EntoMass. Ved den lejlighed vandt EntoMass afstemningen blandt publikum.

Men alle tre virksomheder er med, når der er landsfinale 28. november i København. Og her er det ikke publikum, men en fagkomite, der afgør, om Rhino System er landets bedste start-up-virksomhed.