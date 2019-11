Anonymt tip: Fiskefabrik fusker med datoer

FREDERIKSHAVN:Nogle måneder før kontrolbesøget i juli fik fiskefabrikken en elitesmiley, men det varede kun indtil, et anonymt tip dukkede op til overfladen hos Fødevarestyrelsen.

Anonymt tip, som NORDJYSKE har fået udleveret fra Fødevarestyrelsen:

- Detaljegraden i tippet tyder på, en person, der kender virksomheden godt. Men vi ved ikke, hvem vedkommende er, siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarekontrollens Rejsehold.

37 ton med nye datoer

Tippet førte til flere besøg hos Bjerrefisk i Frederikshavn og tre bøder på i alt 45.000 kroner, for vildledning af forbrugerne, fordi fabrikken ændrede holdbarhedsdatoen og anvendte forkert autorisationsnummer på i alt 37 ton frosne fisk.

Bjerrefisk ligger på havnen i Frederikshavn. Foto: Kim Dahl Hansen

På baggrund af det anonyme tip fandt Fødevarestyrelsen, 30. juli i år, i første omgang 13 ton frosne helleflyndere fra Spanien med forskellige dateringer. De havde alle fået ændret produktions- og holdbarhedsdatoen, så de pludselig kunne holde sig til 27. juli 2021. Dermed fik fiskene forlænget livet med mellem 3 og 11 måneder.

Ifølge Bjerrefisk var den nye datomærkning en fejl. Det skete, da helleflynderne blev pakket ud af den oprindelige emballage og placeret i bure i virksomhedens frostrum. Efterfølgende blev fiskene pakket i nye kartoner og påført etiketter med forkerte datoer.

Etiketter i containeren

Ved samme besøg konstaterede kontrollanterne 14 ton chilenske laks, der på samme måde havde fået nye datoer. Laksene var allerede på kontroltidspunktet 10 dage for gamle. Men efter en foryngelseskur med datostemplet kunne laksene holde sig et helt år længere.

De gamle laks blev opdaget, da der blev fundet etiketter fra den spanske producent i papaffaldscontaineren.

Billeder fra Fødevarestyrelsens kontrolbesøg, 30. juli 2019 og 12. september 2019 hos Bjerrefisk i Frederikshavn. Foto: Fødevarestyrelsen

Ifølge Bjerrefisk var det ikke bevidst, at man satte nye datoer på fiskene. Forklaringen lød, at helleflynderne var blevet sammenblandede, og at den laksefiskeansvarlige var på ferie.

Chefen for Fødevarestyrelsens Rejsehold tror ikke på forklaringerne fra Bjerrefisk:

- Det er fusk. Når man sætter ny produktionsdato på, så er det bevidst. Det kommer man jo ikke bare lige til at gøre, siger Michael Rosenmark.

Bøder kunne være større

Bjerrefisk fortsatte dog med at sætte forkerte datoer på. Næste gang Fødevarestyrelsen kom forbi, i september i år, var den gal igen.

10 ton helleflyndere med forskellige datoer havde fået ændret udløbsdatoen med op til en måned.

"Det er sket en fejl i forbindelse med printning af etiketterne", forklarede Bjerrefisk ved besøget,

Se hvad Fødevarestyrelsens fandt hos Bjerrefisk 11. april 2019: Begyndende skimmel i fugen ved gulv/væg i vakuumlokale, vejledt om at kontrollere ismaskine for rustdannelse (Glad elitesmiley). 30. juli 2019: Kontrol på baggrund af anonym anmeldelse, i frostrum stod 14 fiskekasser med filetter. I de øverste kasser var store mængder af sne fra rimfrost. 13 ton helleflyndere og 14 ton laks fra Spanien og Chile fik forlænget holdbarhed med 3-12 måneder hos Bjerrefisk i forbindelse med ompakning til ny emballage. (Bøde på 15.000 kroner og sur smiley for vildledning i forbindelse med holdbarhedsforlængelse). 12. september 2019: Private fødevarer blev opbevaret på lageret, cykel stod i lokale nær produktionslokale, virksomheden har mailet kunder, der var berørt af ommærkningen ved seneste besøg. 10 ton helleflynder blev fundet, som havde fået forlænget holdbarheden hos Bjerrefisk med 12-29 dage ved ompakning til ny emballage. (Bøder på 2 x 15.000 kroner og sur smiley for vildledning i forbindelse med holdbarhedsforlængelse og ulovlig brug af den oprindelige virksomheds autorisationsnummer). 15. oktober 2019: Anlæg af sort belægning enkelte steder, mangler egenkontrol af importaktiviteter, dokumentation for egenkontrol i forbindelse med ud- og ompakning af fisk blev kontrolleret uden anmærkninger. (Glad smiley). Kilde: Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (tryk på datoerne for at læse rapporterne). VIS MERE

Bøderne, som Bjerrefisk har fået, kunne have været væsentligt større, hvis fabrikken havde haft en fortjeneste på de frosne fisk, men fordi det blevet opdaget inden for kort tid, og kunderne blev advaret, inden de nåede at sælge det videre, slipper Bjerrefisk for yderligere sanktioner.

Hvor stor bøden kunne have været, hvis der var en fortjeneste, er svært at sige nøjagtigt, men ifølge Fødevarestyrelsen er der praksis for, at virksomheden ville få frataget hele sin fortjeneste samt få en bøde svarende til samme beløb.

Fiskeliv må gerne forlænges

Ifølge Fødevarestyrelsen er det aldrig lovligt at ændre produktionsdatoen for frosne fisk.

Under visse omstændigheder må fiskefabrikken dog gerne ændre holdbarhedsdatoen. Det er op til egen etik og smagsløg, så længe, altså, at fabrikken dokumenterer, at de vurderer fiskens kvalitet. Det kan ske ved en såkaldt "sensorisk bedømmelse".

Hvad er en sensorisk bedømmelse? • Fødevarevirksomheder skal bedømme fisk og fiskevarer sensorisk for at sikre, at varerne er friske. Friskheden af fisk kan vurderes sensorisk på baggrund af fiskens lugt, udseende, konsistens og smag. • Følgende parametre karakteriserer helt frisk fisk: • Øjnene skal være hvælvede, hornhinden klar med sort og glinsende pupil. • Skindet skal have glans og farve med intakte og fastsiddende skæl og vandklar slim. • Lugten af skind, gæller og bug skal være frisk af hav eller frisk tang. • Gællerne skal være blodrøde og uden slim. • Kødet skal være gennemskinneligt, glat, glinsende, uden forandring af den oprindelige farve. • Kødet skal være fast og elastisk. • Ingen misfarvning langs rygbenet, og rygbenet brækker i stedet for at løsne sig. • Smagen vil udover den for arten karakteristiske smag ofte være tangagtig, sødlig og delikat. • Forandringer i fiskens kvalitet kan følges ved sensoriske bedømmelser. Fisk, som fx sild og makrel, der normalt ikke renses efter fangsten, vil ofte få en afvigende lugt fra bughulen, længe før selve kødet er fordærvet. • De sensoriske analyser kan med fordel suppleres med den mere objektive Quality Index Method, QIM. • QIM er et pointsystem til at beskrive friskheden af især hele fisk. Der gives point til fiskens øjne, gæller og skind m.m. ud fra lugt og syn, og det vurderes ved hjælp af et standardskema. Det kan være et godt redskab til vurdering af fiskeråvarers friskhed. Kilde: Fødevarestyrelsen VIS MERE

- Virksomheden kunne have tøet noget fisk op, vurderet og smagt på det for at tjekke, om det stadig var frisk nok til at blive solgt, så måtte de gerne have givet det en ny holdbarhedsdato, forklarer Michael Rosenmark.

Ifølge Michael Rosenmark må fiskefabrikker forlænge livet på frosne fisk, i princippet i det uendelige, så længe altså, at procedurerne overholdes. Gamle frosne, fisk udgør nemlig ikke en sundhedsrisiko.

Gamle fisk rammer fabrikken

I praksis vil fiskene dog formodentlig maks. kunne sælges, indtil de er omkring tre-fire år gamle, før det går for meget udover smagen:

- Fiskens karakteristika skal bevares. Især fed fisk harsker hurtigere. Og laks skal altså smage af og ligne laks. Jeg kender ingen tilfælde, hvor frosne fisk har været mere end fire år, men finder vores kontrollanter det, vil de sandsynligvis udtage prøver, siger Michael Rosenmark.

Hvordan kan det være, at I ikke altid tager prøver af fisk, der har fået forlænget holdbarhedsdatoen?

- Vi forventer, at virksomheden har testet kvaliteten, når de oplyser det. Desuden vil det også ramme dem selv i sidste ende, hvis de ikke leverer en ordentlig kvalitet, siger Michael Rosenmark.

De gentagne tilfælde af datosnyd hos Bjerrefisk i Frederikshavn betyder, at hvis det sker igen inden for de næste to år, vil bøderne blive hævet med 50 procent.

Seneste kontrol hos Bjerrefisk var i øvrigt 15. oktober i år. Her var der problemer med egenkontrollen af importaktiviteter, men der blev ikke konstateret forkerte datoer på nogen fisk.

NORDJYSKE har forelagt artiklens oplysninger for adm. direktør hos Bjerrefisk, Jess Larsen. Han oplyser, at virksomheden ikke ønsker at udtale sig.