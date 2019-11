Lys forude: Ikonisk nordjysk virksomhed høvler milliarder af bankgæld og lancerer nyt produkt

AALBORG:Ambitionerne fejler ikke noget hos een af Aalborgs og Nordjyllands ikoniske virksomheder.

Virksomheden vil tjene langt flere penge og om et par år have en "unik markedsposition".

Afsættet for Saniståls ambition er en stor reduktion af virksomhedens gæld.

Virksomheden har ellers gennem adskillige år slæbt rundt på en meget tung gæld til bankerne.

Men nu er den byrde kommet ned på et tåleligt niveau.

- Vi har reduceret bankgæld for 2,5 milliarder kroner over de seneste 10 år, forklarede Saniståls administrerende direktør Christian B. Lund, da han på Dansk Aktionærforenings Investordag i Aalborg forsøgte at gøre sig lækker over for potentielle investorer.

Banker sidder ved bordenden

Mens Sanistål på gældssiden er ved at vriste sig fri af bankerne, så gælder det samme ikke på ejersiden.

Her sidder Nordea, Jyske Bank og Danske Bank med over 75 procent af aktierne i Sanistål stadig ved bordenden.

Bankernes kontrol med den nordjyske virksomhed stammer fra 2011, da Sanistål var truet på sin økonomiske overlevelse, og hvor de tre banker reddede virksomheden ved at omlægge gæld til aktiekapital.

I dag betyder bankernes kontrol med Sanistål, at virksomheden lever et stille liv på fondsbørsen, hvor aktierne bliver handlet meget lidt.

- Det er op til ejerne, hvad de gør med deres aktier, men det er klart, at jeg gerne så, at nogle af bankernes aktier kom i omløb, sagde Christian B. Lund.

Jager "unik markedsposition"

Skal børsmarkedet gøres interesseret i Saniståls aktier, så er det ikke nok, at de handles på børsen - Sanistål skal også vise bedre økonomiske resultater.

- Derfor lancerer vi vores nye forretningsstrategi under navnet Genesis, sagde Christian B. Lund.

Den nye strategi skal løfte den såkaldte ebitda-margin (det primære resultat i forhold til omsætningen, red) til ni procent i 2022 i forhold til fire procent i 2019.

Sanistål er fortsat i offentligheden forbundet med stålhandel, men det er helt forkert.

Virksomheden har nemlig solgt sine stålforretning og har geografisk fokuseret sine aktiviteter til Danmark, Baltikum og Polen.

Definerer sig som grossist og forretningspartner

I dag definerer virksomheden sig som en grossist og forretningspartner for industri og byggeri, som tilbyder kunderne 130.000 varenumre inden for blandt andet metaller, vvs, beslag, teknik, elteknik og kemi gennem 42 fysiske butikker og en meget stor nethandel.

- Vores ambition er at blive een af de allerbedst indtjenende grossist- og servicevirksomheder i løbet af perioden 2020 til 2022. Det kræver, at vi tydeligt skaber værdi for vores kunder, lød det fra Sanistål-direktøren.

Her hedder et af midlerne StockMaster.

StockMaster bygger på samme tankegang, som de cola- og slikautomater, der står rundt om på danske arbejdspladser.

Automaterne kan indeholde værktøj, batterier, personlige værnemidler og kemikalier, som medarbejderne trækker efter behov. Sanistål udlejer og overvåger automaterne og sørger for løbende opfyldning med værktøj.

Levering inden for få timer

Korte - meget korte - leveringstider er et vigtigt konkurrenceparameter over for kunderne.

- Hvis en kunde afgiver en ordre inden klokken 18.15, så har han bestillingen leveret inden klokken 00.30, og langt de fleste ordrer fra om aftenen er leveret inden kokken 5.00, fortalte Christian B. Lund.

Sanistål holder Black Week i den kommende uge. Her er der" crazy gode tilbud på blandt andet gadgets, forbrugsvarer og køkken og bad".