Mæglerfirma begæret konkurs: Ejere skyder penge i nyt selskab

AALBORG:For knap fire år siden fik de to stiftere af Købsmæglerne i Aalborg en genial ide. De kunne se, at det københavnske boligmarked fik flere og flere ejendomsmæglere, som rådgav købere i forbindelse med bolighandler.

Men i Nordjylland har det vist sig svært at få forretningen op at køre. De første to regnskabsperioder har hver givet i omegnen af 200.000 kroner i underskud for Købsmæglerne.

- Vi gik nok for tidligt i gang og skød for få penge i selskabet til at øge kendskabsgraden tilstrækkeligt, erkender Rasmus Andersen.

Ingen af ejerne havde ventet, at det ville tage så lang tid at trænge igennem i Nordjylland.

- Den slags ting tager tid. Der er jo en total ændring af måden at købe bolig på i forhold til, hvordan danskerne har gjort de sidste mange år, siger Rasmus Andersen.

Skyder flere penge ind

De to indehavere Rasmus Andersen og Thomas Boe har derfor lukket det gamle selskab ned. Det er begæret konkurs. Forretningen videreføres i et nyt, så Købsmæglerne kan fortsætte som før.

Genopstår efter konkursbegæring 1. februar 2016 blev Købsmæglerne stiftet under det juridiske navn "Købsmæglerne ApS" med en startkapital på 170.000 kroner. 31. oktober 2019 blev navnet ændret til "Selskabet af 31.10.2019", der 11. november 2019 blev begæret konkurs. 31. oktober 2019 blev "Købsmæglerne ApS" stiftet med en startkapital på 40.000 kroner. Kilde: cvr.dk VIS MERE

Rasmus Andersen vil ikke oplyse, om ejerkredsen har skudt yderligere kapital i det nye selskab end de 40.000 kroner, som fremgår fra cvr.dk. Han fortæller dog, at de to stiftere vil øge markedsføringsbudgettet.

Skeptiske nordjyder

- Nordjyder er skeptiske over for at skulle betale for købsrådgivning, men dem, vi hjælper, kommer igen, siger Rasmus Andersen.

I følge Rasmus Andersen betaler det sig med købsrådgivning:

- Vi er ikke følelsesmæssigt involverede. Vi er realistiske og kan ofte handle en bedre pris hjem for vores kunder, siger Rasmus Andersen.

Han oplyser, at det generelt koster 10-12.000 kroner at benytte Købsmæglerne. Prisen svinger fra sag til sag.

Fortryder intet

Købsmæglerne forventer et mindre overskud ved udgangen af næste år. Det kræver, at selskabet når op på cirka 250 kunder om året. De er meget nær målet lige nu. De fleste henvendelser er mund til mund.

- Vi var måske for optimistiske i starten. Men vi har opnået en fornuftig volumen nu. Vi skal blot øge kendskabsgraden, siger Rasmus Andersen.

Har I nogensinde fortrudt, at I startede op?

- Slet ikke. Det her er vores bedste beslutning, nogensinde. Det handler om tid, siger Rasmus Andersen.