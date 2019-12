Rekordhøj mangel på lagerplads i Aalborg

NORDJYLLAND:Antallet af ledige lager- og produktionslokaler i Nordjylland er ifølge en markedsanalyse fra erhvervsmæglerne Nordicals rekordlav - antallet af ledige kvadratmeter, også kaldet tomgangsraten, er helt nede på 1,1 procent, det laveste niveau i det seneste årti.

Ifølge Aalborg Havn leder de nordjyske virksomheder med lys og lygte efter lagerplads. Havnen bygger nu tre yderligere Harbour Storage-haller på i alt 6000 kvadratmeter og har allerede lejet den første ud.

- Vi har de seneste år haft en periode med meget lidt nybyggeri af erhvervs- og lagerejendomme her i Nordjylland. Det mærker vi effekten af nu, hvor mange virksomheder forsøger at sikre sig til fremtiden og derfor afsøger markedet for ledige lejemål, der giver mulighed for at vækste, forklarer Jeppe Faber, commercial manager i Aalborg Havn Logistik.

Universallagerløsninger

I stil med de fire nuværende Harbour Storage-haller, som havnen har opført over de seneste år, vil de tre nye lejemål også være universallagerløsninger, der kan tilpasses den enkelte virksomheds behov. De nye haller får adresse på Langerak på Aalborg havn og er således placeret tæt på Aalborg Havns containerterminal og med kort afstand til havnens kantine. De nye haller vil have otte meters loftshøjde, og det er der god økonomi i for lejerne, lyder det fra Jeppe Faber:

- Hallernes højde tilfører 25 procent ekstra kubikmeter lagerplads per lejemål. Det betyder, at de fleste virksomheder vil kunne leje sig ind i spritnye og bedre lokaler hos os for den samme husleje, som de betaler i deres nuværende lejemål, siger han og fortsætter:

- Derudover ser mange virksomheder en stor fordel i at leje sig ind på Aalborg havn på grund af den logistisk fordelagtige placering samt mulighederne for at komme tæt på både samarbejdspartnere og eksisterende og potentielle kunder. De efterhånden rigtig mange aktører på havnen skaber nogle gode synergier, som mange ser et stort potentiale i og gerne vil udnytte.

Opførelsen af de tre nye Harbour Storage-haller er så småt begyndt, og de ventes at stå klar i løbet af efteråret 2020.

Også på Frederikshavn Havn er lejemarkedet karakteriseret af en stigende aktivitet affødt af den nærtstående færdiggørelse af havneudvidelsens anden etape. Privatfoto

Fremgang i e-handlen

Ifølge erhvervsmæglerne Nordicals skyldes efterspørgslen også den stigende økonomiske aktivitet i samfundet og e-handlens fremgang. Dermed er der et potentiale for at opføre flere udlejningsejendomme i Aalborg-området.

”Udfordringen er ofte, at bygherrerne ikke vil påtage sig risikoen ved at opføre nyt uden at have en lejer på plads, mens lejerne typisk ikke er villige til at indgå en lejeaftale før byggestart. Det smalle udbud betyder desuden, at flere lokale virksomheder nu overvejer at opføre egne faciliteter”, hedder det i analysen.

Heraf fremgår det også, at lejemarkedet i Frederikshavn er karakteriseret af en stigende aktivitet affødt af den nærtstående færdiggørelse af havneudvidelsens anden etape.