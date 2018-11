Thybo opfinder mark-redskab, der vil gøre livet nemmere for kartoffelavlere

- Det betyder meget for mig, at Søren kan se, at Opti Weeder virker. For det er ham, der skal sælge den, siger Michael Stolberg-Rohr fra Nors, der har arbejdet på sin opfindelse af en skånsom og præcis ukrudtsrenser siden midten af 00'erne. Opti Weeder forhandles af Søren Trads fra Yding Smedie og Maskiner A/S, Horsens, der har en stand på Agromek. Foto: Bo Lehm