Tømrerfirma overlever: Sådan undgik de konkursen

AALBORG:Tømrervirksomheden Frede D. Nielsen kan ånde lettet op. Virksomheden var i fare for at blive erklæret konkurs, men redningsplanen er netop godkendt af skifteretten i Aalborg.

- Nu har vi fået sat punktum og kan give tilbud på nye ordrer uden forbehold. Vi har positiv egenkapital igen, siger Torben Simonsen, bestyrelsesformand, Frede D. Nielsen.

De seneste uger har virksomhedens fremtid svævet i uvished. Et katastrofalt underskud på 13 millioner kroner truede med at tage livet af den. Derfor har alle ordrer, der er modtaget de seneste uger været med det forbehold, at rekonstruktionsplanen, der skulle redde Frede D. Nielsen, er blevet godkendt af rekonstruktøren, advokat Hans Peter Storvang.

Hvad er en rekonstruktion? En person eller et selskab, der er insolvent, kan på begæring tages under rekonstruktionsbehandling. Formålet med rekonstruktion kan være at udskille levedygtige virksomheder, at opnå en akkord, eller at afvikle en drift. Skifteretten udnævner en rekonstruktør – der typisk vil være advokat – til at stå for rekonstruktionen, og der skal også udpeges en regnskabskyndig tillidsmand. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en begæring om rekonstruktion ikke kan hæves eller kaldes tilbage, når den er taget til følge. En indledt sag om rekonstruktion kan kun ende med akkord, konkurs, eller med at skyldneren bliver solvent. Kilde: Domstol.dk VIS MERE

Sådan er planen

Planen består i, at kreditorerne får 20 procent af deres tilgodehavende nu. Derefter får de fem procent om året hvert år de næste tre år. I alt får de således 35 procent af deres oprindelige tilgodehavende retur.

Indehaver Peter Berg Mortensen har skudt seks millioner kroner ind i virksomheden for at kunne tilbagebetale gælden og rette op på den negative egenkapital.

En ekstern statsautoriseret revisor har også hjulpet med at rydde op og berolige leverandører og kunder, som har været nervøse for, hvad der skulle ske. Dermed skulle alle hjørner af virksomheden nu være endevendt, så der ikke dukker flere ubehageligheder op. Alle projekter vil blive fulgt betydeligt nøjere i fremtiden.

- Jeg er helt tryg ved den plan, vi har lavet. Både vi og banken er overbeviste om, at vi kan tjene penge igen. Vi tror på, at godt købmandsskab og dygtige folk på pladserne skal sikre os, siger Torben Simonsen.

Må aldrig ske igen

2018 endte med et minus på fire millioner kroner. Bestyrelsesformanden regner med, at årsregnskabet for 2019 også går i rødt. Men i løbet af næste år skal der gerne være positiv drift. Der skal mindst hentes 800.000 kroner ind hvert år, blot til at betale kreditorerne tilbage. Derudover skal der tjenes penge til at konsolidere virksomheden.

Torben Simonsen mener, at Frede D. Nielsen med sin nye økonomichef, der er uddannet revisor og en driftsdirektør med masser af erfaring er godt rustet til fremtiden.

- Vi er meget ydmyge overfor, det som er sket og har selvfølgelig lært af det. Fremover vil vi styre vores processer betydeligt bedre. Det her kommer aldrig til at ske igen, siger Torben Simonsen.

I følge bestyrelsesformanden har Frede D. Nielsen ingen kunder mistet de seneste uger. Ingen af de 63 ansatte er fyret. Virksomheden fortsætter, som den plejer, med byggeopgaver for private, erhverv og boligforeninger samt forsikringssager.