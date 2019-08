Et paradis for begyndere: Løkken med de bløde bølger - her har de surfing på skoleskemaet

LØKKEN: Her er mole, bløde bølger, bløde sandbanker og lavvande.

Løkken er for begyndere, hvad Klitmøller er for de erfarne og mere øvede: et surferparadis.

Sådan betegner i hvert fald Kasper Brix, North Shore Surf, Løkken, det.

- Løkken er et surferparadis for begynderne, siger Kasper Brix, North Shore Surf. Foto: Henrik Louis