Et flertal i Thisted Kommunalbestyrelse har godkendt en handleplan, som et flertal i børne- og familieudvalget har vedtaget. Den betyder, at der skal passes flere børn i de kommunale institutioner, end der er budgetteret med i 2019 - uden ekstra ressourcer. Sagen følges op til september, og hvis der er mulighed for det, skal institutionerne have flere midler som kompensation. Arkivfoto