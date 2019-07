Familien Andersen har fodbold som førsteprioritet: Ugen er skemalagt ned til mindste detalje

Familien Andersen i Mariager er en fodboldfamilie ud over det sædvanlige - med alt hvad det indebærer af transport til kampe og træning i Randers, Aalborg og Mariager. Som det fremgår af fodboldtrøjerne har storebror Søren foreløbig valgt at forfølge fodbolddrømmen i Randers. Jens spiller på U14-ligaholdet i AaB, mens lillesøster Marie indtil videre ”nøjes” med at husere på U10-pigeholdet hjemme i Mariager. Foto: Jesper Bøss