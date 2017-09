Fighteren Schulz står foran sit livs kamp

Martin Schulz er glad for Danmark, og især Sønderjylland. Under valgkampen i Slesvig-Holsten tog han til Husum, hvor han fortalte de fremmødte at det var i Husum, at han lærte sin kone at kende, og at han friede i skyggen fra Ribe Domkirke.Arkivfoto: Wolfgang Rattay/Reuters