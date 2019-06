Fire nordjyske topdirektører i fælles opråb: Aalborgs kulturliv er en god investering

Direktører for virksomhederne Spar Nord, Aalborg Portland, Skagerak og Goodiepack opfordrer til at bakke massivt op om Aalborgs kulturliv - Utzon Center er et godt eksempel på den gennemslagskraft uden for regionens grænser, som erhvervslivet efterspørger, skriver de i indlægget her. Arkivfoto: Claus Søndberg