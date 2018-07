For syg til aktivering - fik alligevel tilkendt ressourceforløb: Nu får Jannie sin førtidspension

29-årige Jannie Lyngberg-Larsen har tidligere forsøgt at gennemføre fem forskellige uddannelser. - Ingen af dem er lykkedes. Til at starte med var min største drøm at få et fleksjob. Jeg har også været i arbejdsprøvning. Det blev kun til halvanden dag, før jeg måtte give op. Jeg synes efterhånden jeg har prøvet alt, og jeg har i lang tid været for syg til at blive arbejdsprøvet, har hun tidligere fortalt til NORDJYSKE.