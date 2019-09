Beboerkritik bakkes op af politiker: Otte grunde er kappet af byggeri - men det er ikke nok!

FREDERIKSHAVN:Det er udtryk for dårlig planlægning at opføre et massivt boligbyggeri på den sidste større, ledige hav-nære grund i den nordlige del a...

Bliv abonnent på nordjyske.dk - helt uden binding! Prøv 30 dage gratis Herefter kt. 99 -/måned.

Prøv gratis i 30 dage Har du allerede købt adgang?

Log ind Om NORDJYSKE Plus