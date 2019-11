Bitter strid om spejderhytte: Nu bliver det forbudt at holde bryllup

LYNGSÅ:En langvarig strid i et sommerhusområde i Lyngså syd for Sæby har taget en dramatisk drejning.

FDF Lejrcenter Klitten har i mange år udlejet hytten til private fester, som for eksempel bryllupper, familiekomsammen eller runde fødselsdage.

Lejrcentret ligger i et stort sommerhusområde, og en række sommerhusejere er gået til angreb, fordi de mener, at festerne genererer en masse støj, som for eksempel høj musik.

Lejrcentrets bestyrelse mener dog, at der er tale om en overdrivelse. Og at der reelt er tale om en lille gruppe sommerhusejere, som er gået forrest i protesterne. Langt de fleste i området bakker lejrcentret op, lyder det fra bestyrelsen.

FDF-ledelsen er langt fremme med planer om at modernisere FDF-lejren. Artkivfoto: Peter Broen

Nu har sommerhusejerne imidlertid fået papir på, at de private fester er ulovlige.

Det er ulovligt

I en skrivelse fra Erhvervsstyrelsen står det klart, at lejrcentret ikke må bruge FDF-lejren til erhvervsmæssig udlejning, som det hedder.

Erhvervsstyrelsen kræver derfor, at lejrcentret lukker ned for den del af udlejningen ”som ligger uden for rammerne af en spejderforenings aktiviteter eller formål”.

Med andre ord skal der lukkes ned for bryllupper og andre private fester. Derimod må centret fortsat gerne bruges til forskellige arrangementer inden for spejderbevægelsen.

Erhvervsstyrelsen henviser til Sommerhusloven, som blandt andet har til formål at begrænse presset på landets rekreative arealer, herunder sommerhusområder.

Per Thorberg er en af de sommerhusejere fra Lyngså, som har indberettet Lejrcenter Klitten til Erhvervsstyrelsen.

- Afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen betyder jo, at udlejninger til private arrangementer skal stoppe nu. Dermed har vi nået vores mål, som var at sikre fred og ro i sommerhusområdet, siger Per Thorberg, der understreger, at han ikke har noget imod spejderaktiviteter.

- Vi har jo nærmest alle sammen været spejdere. Vi har udelukket klaget over de private fester med høj musik til følge, siger Per Thorberg, som konstaterer, at udlejerne af lejrcentret ikke har læst sommerhusloven.

Tager til efterretning

Lejrcenter Klitten ved Lyngså er ejet af en række FDF-kredse i Vendsyssel, og formanden for centret, Jens Højer, tager afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen til efterretning.

- Her er tale om en sommerhuslov fra 1972, som vist nok aldrig har været praktiseret nogen steder i Danmark , og som vi ikke anede eksisterede. Vi ville selvfølgelig have gjort det anderledes, hvis vi havde vidst, at den lov eksisterede. Vi lægger os fladt ned og har allerede annulleret de aftaler, hvor det handler om privat udlejning, siger Jens Højer.

Han oplyser, at påbuddet fra Erhvervsstyrelsen ingen økonomiske konsekvenser får for Lejrcenter Klitten, som stadig har masser af udlejninger inden for spejderbevægelsen.

Mette Hardam er formand for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune. Og i de seneste seks år har hun stået for udlejningen af Lejrcenter Klitten.

I forbindelse med en udvidelse af lejrcentret og en ny lokalplan har hun været inhabil og har ikke deltaget i sagsbehandlingen i plan- og miljøudvalget.

Den samme procedure

- Men, som udlejer, burde du så ikke have haft kendskab til en sommerhuslov, som forbyder private fester?

- Man har jo altid en forpligtigelse til at holde sig orienteret. Men her er tale om en lov, som blev lavet før, jeg blev født, og som ingen kender og så vidt vides ikke har været praktiseret. Jeg har været udlejer i seks år. Før min tid har Lejrcenter Klitten været udlejet i 30 år uden problemer. Jeg har bare fulgt den samme procedure som hidtil, men vi tager selvfølgelig til efterretning, at Erhvervsstyrelsen slår fast, at vi ikke må leje ud til private, siger Mette Hardam, der frygter for, at masser af andre spejderhytter landet over vil blive ramt af den samme lov.

Byrådsmedlem Peter Nielsen (K) vil nu have en orientering om sagsforløbet vedrørende Lejrcenter Klitten.

- Udvalget er godt nok blevet orienteret om reglerne for støjgrænser i det åbne landskab. Men vi har ikke hørt noget om en sommerhuslov, som jeg ikke anede eksisterede. Så der har manglet noget i vores sagsfremstilling. Derfor vil jeg have en orientering i plan- og miljøudvalget, siger Peter Nielsen.

Næste skridt i sagen er den nye lokalplan for området, som bliver præsenteret inden for et par måneder.

Anledningen er, at de gamle barakker, som i efterkrigstiden blev indrettet til FDF-lejr, skal udskiftes med moderne værelser og en ny centerbygning. Prisen for ombygningen forventes at blive et sted mellem 20 og 30 millioner kroner.

