Bruno vandt kampen om kræmmermarkedet: Ministeren er et mandfolk

FREDERIKSHAVN:76-årige Bruno Müller smiler tilfreds, mens han nyder havluften på Rønnerhavnen i Frederikshavn.

Han har tidligere været medlem af byrådet i Frederikshavn Kommune i en periode på 16 år, og gennem livet har han været særdeles aktiv i diverse foreninger. Blandt andet har han gennem en lang årrække været med til at arrangere kræmmermarkedet på Rønnerhavnen.

Derfor var Bruno Müller ved at få kaffen galt i halen, da han læste om en ny regel fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med kræmmermarkeder og byfester.

2 Bruno Müller glæder sig over, at boligministeren greb hurtigt ind og aflivede en ny regel om brandsikkerhed til byfester og kræmmermarkeder. Peter Broen

Ekstern rådgiver

På grund af øget fokus på brandsikkerhed skulle arrangørerne af små og store fester nu til at hyre en ekstern rådgiver til op mod 1500 kroner i timen. Og det vil helt sikkert betyde, at mange kræmmermarkeder og byfester ville stå tilbage med et underskud eller lukke, udtalte Bruno Müller til NORDJYSKE i sidste uge.

Han skrev en kritisk artikel, der blev bragt i for eksempel Rønnerposten, Fritidsfiskeren og Dansk Fritidsfiskeri.

Overskuddet fra kræmmermarkedet på Rønnerhavnen går blandt andet til denne skønne legeplads. Foto: Peter Broen

Protesterne, som er kommet fra Bruno Müller og fra resten af landet, gav hurtig pote, og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) greb ind allerede i sidste uge.

På Facebook skriver Kaare Dybvad Bek:

”Mange foreninger og deres frivillige har været nervøse for, at deres lokale marked, byfest eller festival må dreje nøglen om. Det skyldes, at der er indført nye regler for, hvordan man får godkendt sit arrangement, så det lever op til brandsikkerheden. 1. januar er man nemlig tvunget til at benytte en privat certificeret rådgiver for at få godkendelsen i stedet for at henvende sig til kommunen, som man hidtil har gjort. Det synes mange foreninger både gør det meget indviklet og bureaukratisk. Og mange frygter også, at deres overskud forsvinder, fordi pengene skal bruges til at betale private rådgivere. Den bekymring kan jeg godt forstå.

Som boligminister ligger lovgivningen hos mig, og derfor ændrer vi nu reglerne. Det betyder konkret, at de frivillige markedspladser, byfester, spejderlejre osv. selv vil kunne vælge den løsning, der passer dem bedst: De kan - præcis som de gør i dag - få det godkendt hos kommunen. Og er man en meget stor festival, der for eksempel spiller over hele landet, kan man også vælge en certificeret rådgiver, hvis man synes, det er letteste. Valget er altså op til den enkelte forening.

Danmark er et foreningsland, hvor tusindvis af frivillige yder en kæmpe indsats. For de fleste vedkommende uden at få en krone for det. Det skal vi virkelig værne om og passe på. Derfor er jeg glad for, at vi er blevet gjort opmærksom på reglerne, så vi kan få dem ændret. Frivillige skal bruge kræfterne på at være frivillige - ikke på unødigt bureaukrati.”

Stor glæde

Bruno Müller glæder sig over, at ministeren har handlet så hurtigt.

- Jeg synes, han er et mandfolk, når han griber så hurtigt ind. Han har virkelig kunnet se, at denne regel var et fejlskud, siger Bruno Müller.