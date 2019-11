Derfor går Michaels lille kiosk så godt: Jeg er inspireret af Lars Larsen

RAVNSHØJ:I Ravnshøj, vest for Frederikshavn, ligger en lille kiosk, som trodser naturlovene og den omfattende butiksdød i landdistrikterne.

Første gang NORDJYSKE besøgte kiosken i Ravnshøj var i 2015, og dengang var der nok ikke mange, som troede på, at butikken ville overleve.

Men hvordan er det så gået i løbet af de fire år?

Basisvarerne er stadig slik, chips, drikkevarer, og alle de andre kioskvarer samt pølser og pizzaer. Fyldet til pizzaerne er i øvrigt hjemmelavet, mens bunden er fremstillet af en bager i Frederikshavn.

Men eftersom det handler om at tiltrække forskellige kunder, kan Michael Thomsen også tilbyde udlevering af medicin og postpakker, ligesom han er tilmeldt Danske Spil.

Hvilke butikker lukker?

Samtidig holder Michael Thomsen for eksempel øje med, hvilke butikker der lukker inde i Frederikshavn, så han eventuelt kan erobre et nyt marked.

På den måde har han senest fået stor succes med forhandling af hestefoder, ligesom han femdoblede salget af træpiller - som for eksempel bliver brugt i pillefyr - på bare ét år.

Michael Thomsen har udvidet kiosken med heste- og hønsefoder samt træpiller. Foto: Kim Dahl Hansen

En væg er blevet rykket ned, butikken er således blevet udvidet med fodervarer, og der mangler skam heller ikke talent for finish i Ravnshøj Kiosk. Michael Thomsens brug af såkaldte OSB-plader i butikkens nye tilbygning giver nemlig et slags ”staldlook”, hvilket er helt bevidst.

Det dur med andre ord ikke at hvile på laurbærrene, når man driver en butik uden for de store byer.

- Jeg genopfinder mig selv hver tredje måned. Jeg er simpelthen nødt til at tænke nye tanker og udvikle mig i forhold til kunderne. Ellers overlever min kiosk ikke, siger Michael Thomsen, som suger inspiration til sig fra mange hjørner og afkroge.

Inspireret af Lars Larsen

Han er blandt andre inspireret af to vidt forskellige mennesker - erhvervsmanden Lars Larsen samt Sparkøbmanden i Gandrup, som hedder Jan Tolbod.

Lars Larsen tillod som bekendt aldrig, at noget gik økonomisk dårligt. Så blev det lukket øjeblikkeligt. Og da Michael Thomsen for eksempel fandt ud af, at han begyndte at få underskud i forbindelse med at sælge aviser og blade (gebyret blev for dyrt), blev dén varegruppe droppet, ligesom burgerne røg samme vej.

- Hvad angår Sparkøbmanden i Gandrup, så er Jan bare rigtig dygtig og god til kunder. Her føler kunderne, at de altid har ret, og at købmanden rent faktisk bekymrer sig om kunderne. Han er meget inspirerende, siger Michael Thomsen med et smil.

Det handler om at holde øje med kundernes vaner og genopfinde sig selv. Helst hver tredje måned. Foto: Kim Dahl Hansen

7500 biler i døgnet

Da han overtog butik og privatbolig i 2014, indså han hurtigt, at der langt fra var grundlag for at drive en købmandsbutik, som der tidligere har været i bygningen. Folk vil ganske enkelt hellere handle i et supermarked inde i Frederikshavn.

Han vil i stedet drage fordel af, at der ude på Hjørringvej passerer over 7500 biler forbi i døgnet, og at butikken ligger i et område med stort opland. Og så hele tiden justere i varersortimentet.

Selv om man trods alt kun er ejer af en lille kiosk langs en befærdet hovedvej, er Michael Thomsen således altid på jagt efter nye kundegrupper.

Han undrede sig for eksempel over, at der ikke siden 1999 har været forhandling af Danmarks ældste lotteri - Klasselotteriet - i Vendsyssel.

Michael Thomsen ringede til hovedkontoret i København, som efterfølgende sendte en repræsentant fra Klasselotteriet til Ravnshøj for at ”besigtige forholdene”.

Og nu er Ravnshøj Kiosk så eneste forhandler af Klasselotteriet nord for fjorden. Men ikke nok med det. En aggressiv markedsføring af Klasselotteriet på Forårsmessen i Frederikshavn og på Hjallerup Marked har bevirket, at Michael Thomsen har positive tal i forbindelse med salg af lodder.

Men hvad med fremtiden? Hvad bliver det næste, kiosken i Ravnshøj vil satse på?

- Måske noget mere med foder. Det er nok den del, som bliver udvidet. Der er mange heste her i området. Men der er jo også mange hunde, siger Michael Thomsen.