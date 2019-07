Efter en lidt uforsonlig debat mellem politikerne fra de fire gamle kommuner, endte man med at vælge Hjørring Kommunes gamle kommunevåben som den nye storkommunes. På billedet ses de fire borgmestre fra de gamle kommuner under forsøget på at finde fælles fodslaw - fra venstre Knud Størup, Søren Risager, Bent Brown og Knud Rødbro. Arkivfoto Bente Poder