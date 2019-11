Fortiden kom snigende: Pedal-Ove døde midt i en ny storm

FREDERIKSHAVN:Det blæser meget ofte i havnebyen Frederikshavn, og det blæste pænt meget i Ove Thomas Hansens liv, der siden 1992 udgik fra hjemmet på Damvej 14 i Frederikshavn - blot et stenkast fra Kattegat og tæt på den havn, hvor hans fraskilte hustru 30-årige Brita Hansen 11. juli 1982 blev fundet død - syv måneder efter at hun forsvandt 12. december 1981.

Fra den dag og frem til sin død lørdag på Aalborg Universitetshospital, hvor den kræftramte vendelbo var indlagt med en alvorlig lungebetændelse, delte Ove Hansen Danmark og ikke mindst hjembyen Frederikshavn i to lejre: dem, der var overbeviste om, at han slog hans ekskone ihjel, og dem, der troede på hans uskyld.

Avisudklip NORDJYSKEs historiske avisarkiv.

12. november 1982 idømte et nævningeting ham 12 års fængsel for drab. Pedal-Ove, som han blev kaldt, fordi han som fritidsmusiker betjente orglets pedaler med sine fødder, afsonede syv år af dommen, hvor han kontinuerligt insisterede på, at han var offer for et justitsmord.

Det fik han overbevist andre om. Siden dommen og i årene fremover forsøgte han at få sin sag genoptaget. Danmarks Radio producerede to dokumentarudsendelser, hvor to nye vidner pludselig gav Ove Hansen et alibi, og forsvarsadvokaten Morten Wagner formåede at tale den drabsdømte frederikshavners sag så godt, at Den Særlige Klageret genoptog sagen.

13. april 1992 blev Pedal-Ove frikendt og fik af Vestre Landsret i 1994 tilkendt en rekordstor erstatning på 5,4 millioner kroner.

Frikendelsen af Ove Hansen skrev dansk retshistorie, for hverken før eller siden er det sket, at en dømt drabsmand efterfølgende er blevet frikendt for det.

Avisudklip NORDJYSKEs historiske avisarkiv.

Fra fængsel til maskinværksted - og værtshus

Der blev igennem årene skrevet mangt og meget om Pedal-Ove, som også så muligheder i at bruge pressen, om end dog på en stille facon.

Et eksempel er, efter Pedal-Ove blev frikendt. Mens han var indsat, tog han en uddannelse som smed. Efter sin løsladelse kom han en dag op på Frederikshavns Avis og fortalte, at han havde åbnet et maskinværksted. Han spurgte, om man mon ikke kunne tænke sig at skrive om det, hvortil den friske journalist svarede ”Selvfølgelig, Ove, vi har sgu da skrevet så meget om dig”.

1. marts 1995 fik Pedal-Ove en spiritusbevilling og købte Restaurant Fladstrand i Rimmensgade i Frederikshavn. Værtshuset gav han slip på og solgte i foråret 2017.

Pedal-Ove foran værtshuset Restaurant Fladstrand. Arkivfoto

Bog pustede liv i sagen

27 år efter frikendelsen har dokumentaristen Michael Teschl pustet nyt liv i den snart 40 år gamle drabssag.

Han udgav 4. november bogen ”Den dag Brita forsvandt” om sagen, og i en dokumentarserie på TV 2, hvor to af tre afsnit har været sendt, har Michael Tescl bl.a. sået tvivl om de to centrale vidners udsagn, som var med til at få Pedal-Ove frikendt i 1992.

NORDJYSKE har talt med Michael Teschl, som fortæller, at det søndag er besluttet at udsætte det tredje og sidste afsnit, som skulle have været sendt på torsdag, til efter nytår. I respekt for de efterladte har Michael Teschl ikke yderligere kommentarer til Pedal-Oves dødsfald.

Ove og sønnen Mads. Arkivfoto

Selv bedyrede Pedal-Ove sin uskyld til sit sidste åndedrag. Ifølge Ekstra Bladet var hans sidste ord på dødslejet til sønnen Mads disse:

”Du skal bare vide en ting, Mads. Det var ikke mig, der slog din mor ihjel. Det er en anden idiot, der har gjort det”.

Årene gik og kræfterne svandt

Gennem mange år var Ove Thomas Hansen medlem af veteranmotorcykelklubben VMC-Genbrug, der har hovedparten af sine 179 medlemmer i Vendsyssel.

Læs mere under billedet.

Pedal-Ove til sin 60-års fødselsdag. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Her deltog han ofte i klubbens tirsdagsture fra maj til oktober på en velvoksen Zündapp 500 cc, men som årene gik og kræfterne svandt, blev den for voldsom at tøjle for ham.

Trods sin kræftsygdom kørte Pedal-Ove så sent som 9. september sin sidste tur med veteranklubben - det var Krudttårnsløbet, som han gennemførte på en mindre og mere håndterlig NSU 125 cc.

- Han var en rigtig hyggelig og dejlig fyr. En skattet kammerat, som vi altid kunne spørge til råds. Hans egne motorcykler stod altid rigtigt flot, fortæller formanden for VMC-Genbrug, Samuel Thomsen fra Gandrup.

Han har ingen kommentarer til Pedal-Ove i relation til en af landets mest omtalte drabssager.

- Nu er det jo også lige meget, konstaterer han.