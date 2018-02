- Jeg arbejder ved computeren hver dag, og hvis den går i sort, kan jeg blive helt elendig. Tænk sig, at man kan blive så afhængig af en computer, siger 90-årige Emma Madsen. Hun var 82, da hun fik sin computer og lærte at bruge den. I dag er det hendes kæreste arbejdsredskab, når hun transskriberer historiske kilder for Frederikshavn Stadsarkiv. For øjeblikket er hun i gang med sogneprotokollerne fra Hirsholmene.