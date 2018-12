Et par ordentlige dæk på kørestolen - som ikke punkterer - betyder tryghed for Kim Nielsen. Hvis han punkterer, mens han er på en af sine køreture rundt i byen, vil Kim Nielsen være fuldstændig hjælpeløs. Christian Goth er Kims halvbror, og sammen har de kæmpet for bedre forhold for handicappede borgere i Frederikshavn Kommune.