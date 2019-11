Peter er special OL-deltager: - Jeg glæder mig til at vise Frederikshavn frem

Få minutter før kampstart mod Skjern luntede Peter Larsen frem og tilbage på håndboldbanen i Arena Nord, mens træner Tove Malmberg forklarede nogle af de andre spillere på Frederikshavns hold, hvor de skulle stå i forsvaret.

- Jeg glemmer altid, hvor jeg skal spille, sagde en af de kvindelige spillere til en anden, der også havde placeret sig forkert.

Før håndboldstævnet gik i gang, var der fælles opvarmning. Foto: Peter Broen

Lykkeligatræner

Holdet deltog lørdag i et såkaldt Special Olympics håndboldstævne som en slags opvarmning til næste år, hvor Frederikshavn er vært for Special Olympics Idrætsfestival, hvor man forventer over 1.000 deltagere fra over 100 klubber, institutioner og bofællesskaber landet over. Alle deltagere har et udviklingshandicap. Peter Larsen har Aspergers syndrom.

- Det er bare en titel, slår den 28-årige frederikshavner fast.

Peter Larsen i kampen mod Skjern. Foto: Peter Broen

Han har spillet håndbold i seks år. Først i Aalborg, men i de seneste tre år har han slået sine folder i Frederikshavn, hvor han endda er blevet træner for et Lykkeligahold - håndboldkonceptet for børn med udviklingshandicap, der er skabt af den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen.

- Det giver mig et kæmpe boost. At se de små glade børn, siger Peter Larsen og lyser op til trods for, at han bliver interviewet lige efter et nederlag på hele 1-8 til Skjern.

Se videoen, hvor Peter Larsen fortæller om hans yndlingsspiller fra landsholdet

På tur med borgmesteren

Men selvom han gerne vil vinde, så er det sammenholdet og oplevelserne, der er det vigtigste for Peter Larsen. Holdet har netop været i Norge, hvor de var på træningslejr med "nogle gode venner deroppe". Og til maj ser han frem til, at Frederikshavn skal være vært for Special Olympics.

- Jeg glæder mig til at vise byen frem og håber, at vi får nogle gode oplevelser. Desuden skal jeg også ud at se en masse andre sportsgrene, siger Peter Larsen, der var med borgmester Birgit S. Hansen (S) i Helsingør sidste år, hvor de på klassisk olympisk vis fik overdraget værtsskabet til Special Olympics.

- Peter modtog stafetten, og han holdt den over hovedet hele tiden som en slags ninja. Det var en fornøjelse at opleve, fortalte borgmesteren, der også holdt en bette tale før lørdagens håndboldstævne blev sat i gang.

Før stævnet gik i gang var der først overrækkelse af en check fra Spar Nord Fonden og en tale fra Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen (S), der ses helt til venstre i billedet. Foto: Peter Broen

- Vi kan godt li' sport her i Frederikshavn, og vi kan allerbedst li' håndbold - kan I også det, spurgte Birgit S. Hansen de godt 100 deltagere, der kvitterede med jubel. Her blev der også overrakt en check fra Spar Nord Fonden til næste års Special Olympics.

To målmænd, to interviews

Da NORDJYSKE var ved at pakke ned, fik vi besøg af Lise Hermansen. Hun bor i bofællesskabet på Odinsvej i Frederikshavn. Hun ville også godt interviewes.

- Jeg har spillet special olympics i fem år, sagde Lise Hermansen.

Hun er målmand på det ene af de to hold, som Frederikshavn havde med ved stævnet. Hun virkede som en lille humørbombe, så NORDJYSKE kunne ikke dy sig for at drille hende lidt.

NORDJYSKE: Er du så bedre end Daniel (den anden målmand, red.)?

- Ja, meget bedre, svarede Lise Hermansen og smilede djævelsk. Kort tid efter spillede hun kamp mod Århus GF. En kamp, der blev tabt 0-6, men Lise Hermansen var stadig et stort smil efter kampen, hvor hun gav krammere til familie og venner, der havde kigget på.

Lise Hermansen. Foto: Peter Broen

På vej ud af Arena Nord mødte NORDJYSKE så den anden målmand, Daniel Lundsgaard. Han fortalte, at han aldrig var blevet interviewet. Det fik vi rådet bod på. Han bor til daglig i Voerså, men kommer fra Frederikshavn. Også han var klar på lidt drilleri.

Er Lise bedre til at stå i mål end dig?

- Nej, hun er faktisk dygtig. Men jeg er bedst, sagde Daniel først alvorligt og slog så fast:

- Men hun er rigtig sød og flink.

Special Olympics løber af stablen 15.-17. maj, og det er ottende gang, at idrætsfestivalen for personer med udviklingshandicap finder sted.