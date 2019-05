Som at stige ind i en tidsmaskine: Kromutter henter stamkunderne ved bussen

Skæve Kro i Skæve og Vendelbokroen i Thorshøj ligger forholdsvis tæt på hinanden i den sydlige/vestlige del af Frederikshavn Kommune.

Der er tale om værtshuse, og de trofaste stamkunder drikker helst kun øl.

I mange år har kroerne været en et samlingspunkt for mange, og her står tiden stille.

Men måske er det snart slut. For hverken kromutter eller krofatter bliver jo yngre...

I næste uge besøger vi Vendelbokroen.