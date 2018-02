Fra på lørdag og indtil 22. april er der mulighed for at se Ivan Andersens udstilling ”Camouflage” i Kunsthal Nord i Aalborg. Blandt hans værker er ”Mimicry” - som bl.a. består af en kunstig palme, der er spraymalet i striber. Værket er inspireret af naturens fænomen, mimicry, hvor dyr mimer deres omgivelser for at camouflere sig eller fremstå farligere. Foto: Martin Damgård