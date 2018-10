Go’ Mad i vækst: Efterspørgslen på den sunde mad stiger hos virksomhederne

Anders Nyby var på udkig efter mere plads til sin virksomhed Go’ Mad - og han synes, at Thy&Co huset er helt perfekt til formålet. Her er gode køkkenfaciliteter og plads til at udvide. Anders Nyby har ansat de tre medarbejdere i kantinen og vil naturligvis sørge for den fortsatte kantinedrift i et erhvervshus, hvor omkring 70 personer til nytår vil have deres daglige gang.