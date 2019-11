Efter tredje vandprøve i træk: NCC erkender forurening fra asfaltbunker

Mere end dobbelt så meget arsen, chrom og pyren end tilladt. Og hele 33 gange den tilladte grænseværdi for kobber. Det viser en aktindsigt i den seneste vandprøve fra asfaltbunkerne hos NCC i Hjallerup.

Dermed har de tre seneste vandprøver vist forurening i så store mængder, at asfaltfabrikken nu pålægger sig selv at lede spildevandet til et rensningsanlæg.

"Overfladevandet fra oplagspladsen til genbrugsasfalt er forurenet... Udledningskravene i spildevandstilladelsen til NCC Hjallerup kan ikke overholdes, og NCC foreslår derfor, at overfladevand fra pladsen tilkobles spildevandssystemet og ledes til rensningsanlæg", fremgår det af en handlingsplan skrevet af NCC's miljø- og kvalitetskoordinator Susanne Carlsen.

NCC vil derfor søge om en ny spildevandstilladelse.

Rasmus Gai er nabo til NCC i Hjallerup. Arkivfoto: Hans Ravn.

Hvorfor fik de lov?

Naboen Rasmus Gai, der tidligere i år gjorde Brønderslev Kommune opmærksom på, at NCC var et år forsinket med at aflevere en vandprøve, er tilfreds med, at asfaltfabrikken nu vil betale for at få vandet til rensningsanlæg. I dag ender det forurenede vand i Klavsholm Bæk, der løber igennem et rekreativt område på hans naturgrund.

- Det er dejligt, at der endelig sker noget, når det gælder det forurenede vand fra pladsen. Men det er den omvendte verden. NCC gør kommunens arbejde og pålægger sig selv restriktioner og udgifter, siger Rasmus Gai.

Vandprøver NCC fik i januar 2018 en spildevandstilladelse af Brønderslev Kommune, hvoraf det fremgik, at NCC efter senest tre måneder skulle aflevere en vandprøve. Dette skete først i februar 2019, efter at naboen Rasmus Gai gjorde kommunen opmærksom på den manglende vandprøve. Vandprøven viste spor af forurening med overskridelse af grænseværdierne for stofferne bly, chrom, kobber, nikkel, zink, arsen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren og dibenz(a,h)anthracen. NCC blev i marts 2019 pålagt at lave en handlingsplan for nedbringelse af udledningen. Af denne fremgik det, at der skulle foretages en vandprøve i maj/juni, en mere i august og en tredje i september/oktober. Først i september fik NCC foretaget en vandprøve, der viste overskridelse af grænseværdierne for nogenlunde de samme stoffer. En ny prøve analyseret i november viste det samme. NCC har besluttet ikke at foretage en sidste vandprøve og vil nu søge om en ny spildevandstilladelse, hvor overfladevandet bliver ledt til rensningsanlæg. VIS MERE

Han mener, at Brønderslev Kommune burde have handlet for lang tid siden.

- Jeg ærgrer mig over, at det først sker nu. Ikke bare fordi kommunen glemte at få de vandprøver, men fordi NCC overhovedet har fået lov til at lede vandet ufiltreret direkte ned i bækken i årevis. Det får man ikke lov til andre steder i landet, men det har Brønderslev Kommune valgt at se bort fra, siger Rasmus Gai.

Han henviser til, at såvel NCC som andre asfaltvirksomheder har fået spildevandstilladelser med påbud om at lede overfladevandet til et rensningsanlæg. Disse tilladelser har Rasmus Gai sendt til Brønderslev Kommune i håb om, at kommunen ville bede NCC i Hjallerup det samme. Men forgæves.

Den seneste udvikling i striden fra Hjallerup viser ifølge naboen, hvad han har ført frem, siden NCC i 2016 sendte et brev til viceborgmester og formand for teknik og miljøudvalget Karsten Frederiksen (K) og truede med at lukke fabrikken og dermed fjerne arbejdspladser fra kommunen.

Rasmus Gai har brugt rigtig mange timer på at holde styr på og sætte sig ind i alle mulige forhold i relation til hans nabo. Arkivfoto: Hans Ravn.

Ignorerer sidste års krav

Mandag er der møde i teknik- og miljøudvalget, hvor forvaltningen vil "orientere om status" angående NCC.

Udover spildevandstilladelsen bliver politikerne orienteret om, at forvaltningen har taget til efterretning, at NCC i år vil producere 170.000 tons asfalt på fabrikken i Hjallerup.

Dét til trods for, at politikerne sidste år godkendte, at hvis NCC i 2019 producerede mere end 150.000 tons, "vil fagforvaltningen kræve, at virksomheden leverer dokumentation for at støjkrav, lugtkrav mv. fortsat overholdes."

Dette krav har forvaltningen tilsyneladende ikke tænkt sig at håndhæve, da kommunen i sagsfremstillingen til mødet mandag i stedet henviser til Miljøstyrelsens udmelding om "rummelige miljøgodkendelser".

- Kommunen kommer med et klart krav det ene år, men blæser på det året efter, siger Rasmus Gai.

NORDJYSKE har forsøgt at få et interview med Susanne Carlsen fra NCC, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det samme gælder chef for teknik- og miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune Benn Erik Grav.