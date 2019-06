Du skal læse den her artikel, hvis du vil ind bag en virkelig kompliceret sag, der har haft voldsomme konsekvenser.

Du får at vide, hvordan en kommune igen agter at bryde loven og tillade en asfaltfabrik at støje mere end loven tillader over for naboerne.

Læs, hvad politikerne (ikke) siger til sagen, og selvfølgelig hvad naboerne siger.