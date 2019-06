S-regering vil fremme trivsel for børn og unge: Forsker ønsker i stedet fokus på "hardcore præstationsstruktur"

Lektor Iben Nørup fra Aalborg Universitet roser planerne om at afskaffe uddannelsesloftet og ønsket om at fremme børn og unges mistrivsel. Hun påpeger dog, at man skal huske at kigge på selve strukturen i uddannelsessystemet, der ifølge hendes forskning er årsag til mistrivslen. Arkivfoto: Henrik Bo