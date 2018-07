AALBORG: En million og 427.000 timer om året. Eller 163 år.

Så meget ventetid i kø og trafikpropper kan bilisterne spare, hvis der bygges en 3. Limfjordsforbindelse i Nordjylland.

Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, mener, at det er for enøjet kun at vurdere projekterne på sparet tid. Miljøbelastning, støjpåvirkning og naturindgreb tæller også med i vurderingen. Arkivfoto Mette Nielsen