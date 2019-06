Hjemvendte soldater på kamptræning i det nordjyske

Da de danske soldater ankom til Batteri Hanstholm fra Holstebro mandag formiddag, fik de en kort introduktion til området af kaptajn Toke Bjørnshave. Kamptræningen foregår over to dage og skal virke som en genopfriskning af soldaternes klassiske militærkompetencer, efter de i et halvt år har undervist irakere i blandt andet våbenbrug.