Fodboldkonflikten: - En kæmpe fiasko for os alle

Otte Fortuna Hjørring-kvinder er af sted på landsholdsopgaver. Landskampene er et vigtigt udstillingsvindue, hvis pigerne drømmer om at leve af sporten, mener Jette Andersen. Men nu ser det sort ud for landsholdet, og dermed også for mange af kvindernes drøm om at blive spottet på fodboldbanen.Arkivfoto: Henrik Bo