Striden om Havbakken: Nu åbnes plejeafdeling i Hjørring for kun tre beboere fra centret i Tornby

Emil Christensen og hustruen Lillian ville helst blive boende på Havbakken i Tornby, men det er ikke muligt. For et par uger siden fortalte Emil Christensen i NORDJYSKE, at parret er skrevet op til en bolig på 2. sal på Fynsgade Plejecenter i Hjørring, hvor det er muligt at få en ægtefællebolig - en løsning politikerne nu går efter, selvom kun tre fra Havbakken vil flytte dertil. Arkivfoto: Bente Poder