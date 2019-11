Succes for Patteriet: Vrå-pige bekæmper krops-skam med keramik - købere står i kø på Instagram

VRÅ:At der bliver kigget på bryster på internettet, er nok ikke den store nyhed - men det seneste års tid er den digitale brysttrafik taget voldsomt til i et keramisk hjørne af det sociale medie Instagram.

Det skyldes ikke mindst, at den 27-årige Vrå-pige Andrea Mikkelsen er begyndt at vise bryster - ikke hendes egne, men de bryster, der er blevet en fast bestanddel af hendes karakteristiske keramik.

Med leret som allieret sørger hun for bryster i alle afskygninger: Hængende, struttende, skæve, små, store - eller blot ar, fordi brysterne er blevet bortopereret på grund af brystkræft.

Som en modvægt til den perfektionisme, der florerer i både reklameverdenen op på nettet.

Foto: Bente Poder

- Jeg vil gerne hylde forskelligheden - og vise min kærlighed til kroppen, som den er. Så man kan godt sige, at det er en slags krops-positivisme, jeg laver, lyder det fra Andrea Mikkelsen.

Selv kalder hun kopperne for ”brystbeholdere”, for man må selv bestemme, hvad man putter i dem ...kaffe, blomster, ingenting - eller noget helt fjerde.

Tusindvis af følgere

På blot et års tid har hendes kunsthåndværk formået at brage igennem på Instagram under navnet and.krea.

Knap 9800 personer følger hendes Instagram-side - og hun sælger alt, hun overhovedet kan nå at fremstille. Rub og stub.

Og det gør hun nu på fuld tid i sit firma, der er døbt Patteriet.

- Jeg tror, Patteriet har vokset sig stort, fordi folk kan spejle sig i noget, der ikke er så poleret, siger Andrea Mikkelsen.

Hun var ellers i gang med at studere ”Interaktive Digitale Medier” på Aalborg Universitet.

1. semester blev gennemført, men nu er hun droppet helt ud efter en periode med orlov.

Andrea Mikkelsen lyttede til sin egen mavefornemmelse og valgte brysterne.

Men trods den kommercielle succes er det ikke forretningsdelen, der er drivkræften for hende - motivationen er at slå et slag for forskellighed, ærlighed og accept af ens krop, som den er. Og den kommunikation, som hun har med sine følgere på Instagram.

Rundt om Andrea Andrea Mikkelsen er 27 år gammel og kommer fra Vrå. Til daglig bor hun i Aarhus C med sin kæreste - fem minutter fra hjemmet har hun sit værksted. I øjeblikket er hun hjemme hos sine forældre i Vrå for at producere ”brystbeholdere”, da hun er blevet anmodet om at deltage i julemarked på Trapholt (Museum for moderne kunst og design) i Kolding. Andrea er blevet oplært i den keramiske kunst af sin mor - og da der er lidt mere albuerum i værkstedet i Vrå, huserer hun på hjemegnen i november. Hun er uddannet multimediedesigner og digital konceptudvikler. Har læst et semester på Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, men stoppede for at satse på Patteriet. VIS MERE

- Det rører mig virkelig, når jeg hører, at unge piger ikke har lyst til at gå i bad med andre, fordi der er noget, de skammer sig over i forhold til deres krop, forklarer keramikeren.

Er det følelser, du selv kan genkende?

- Nej, jeg kender ikke fornemmelsen selv. Måske fordi jeg kommer fra et hjem, hvor vi har været åbne omkring kroppen, lyder det fra Andrea Mikkelsen.

- Jeg synes måske ikke selv, at jeg har de flotteste lår, men det er ikke noget, jeg er ked af - for det bliver de jo ikke flottere af, tilføjer hun.

Trapholt kalder

Til daglig bor hun i Aarhus med sin kæreste - tæt derpå har hun også værksted, men i øjeblikket fremstilles keramikken i barndomshjemmet i Vrå.

Det er moderen, Mette, der har formet hendes keramiske fundament, og huset i Vrå har alle de nødvendige faciliteter - ikke mindst mere plads, end hun er vant til. Og det er der brug for: I øjeblikket er hun nemlig ved at forberede sin deltagelse på Trapholts julemarked, hvor 55 specielt udvalgte kunsthåndværkere deltager.

Foto: Bente Poder

Trapholt i Kolding er et museum for moderne kunst og design, og årets marked holdes 30. november samt 1. december.

Salg med lodtrækning

Udgangspunktet for Patteriet er brystbeholderne, men brysternes digitale indpakning på Instagram spiller en væsentlig rolle. Andrea Mikkelsen skriver med brugerne og offentliggør små videohistorier fra dagligdagen på sin profil.

Patteriets salgsdel er nærmest en historie for sig:

Når hun eksempelvis udbyder ti kopper til salg på sin Instagram-profil, så kan der komme mere end 4000 reaktioner - de fleste fra folk, der gerne vil købe. Om man så rent faktisk får lov til at anskaffe sig en beholder, afgøres af en lodtrækning.

Foto: Bente Poder

Men når du kan sælge langt flere, end du kan nå at lave, hvorfor bestiller du så ikke bare en containerfuld af brystbeholdere, som er fremstillet i Kina og scorer kassen?

- Jeg gør ikke det her for pengenes skyld. Det er mine hænder, der laver hver enkelt kop - med kærlighed - og det vil jeg ikke gå på kompromis med. Jeg er mere kunstner end forretningskvinde, fastslår Andrea Mikkelsen.

Patter & Priser Skulle man nu sidde og tænke over, hvad en ”brystbeholder” står i, så kommer priserne her: Mini: 150 kroner Almindelig: 350 kroner Vase: 950 kroner Dertil kommer fragt, med mindre man selv henter den. Men som du kan læse i artiklen, så kan man ikke bare uden videre bestille en af slagsen, da efterspørgslen overstiger produktionen. VIS MERE

Det hele tog for alvor fart, da hun donerede nogle kopper til Støt Brysterne (bekæmpelse af brystkræft, red.) - men hvor det hele ender, det er der ingen, der ved. Heller ikke Andrea Mikkelsen.

- Jeg er nok udstyret en stor portion, nordjysk ydmyghed. Jeg ved ikke, hvornår det stopper - men jeg elsker det, jeg laver og nyder at leve i nuet - det gjorde jeg ikke på mit studie, lyder det.