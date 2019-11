Vibe og Johannes kæmper for at udbrede biologisk kystsikring - så stor er effekten

NR. LYNGBY: Selv de skarpeste kritikere må efterhånden indrømme, at det lokale firma Pilebyg i Skallerup, ejet af Vibe og Johannes Falk og firmaet Groundplug har fat i noget med deres biologiske kystsikring med store pilebundter i strandbredden på Nr. Lyngby strand.

Det fælles selskab Grundplug Biologisk Kystsikring er efter den første forsøgsstrækning på 120 meter ved nedkørslen, netop gået i gang med at etablere endnu en strækning på 225 meter lidt længere nordpå, hvor adskillige sommerhuse ligger meget tæt på kanten.

- Det er det første egentlige projekt, efter at etape 1 ved nedkørslen var en forsøgsstrækning. Vi er selv meget overraskede over, hvor stor effekt metoden ser ud til at have, siger Vibe Gro Falk fra Pilebyg.

Siden de første pilebundter blev gravet ned for et år siden på den 120 meter lange forsøgsstrækning , har pilebundterne ikke kun stoppet havets indhug på klinten. Der er også kommet væsentligt mere sand på strækningen. Opmålinger viser, at stranden på et år er blevet 82 centimeter højere, og dermed har dannet en betydelig sandbuffer, uden at der er tilført ekstra sand.

På den første strækning ved nedkørslen har metoden tilført masser af ekstra sand. Stranden er hævet med 82 centimeter på et år. Foto: Bente Poder

- Den vigtigste effekt er, at rækkerne af pilebundter tager hastigheden af bølgerne, når havet skyller ind mod klinten. Det betyder også, at det medfølgende sand aflejres på stranden, inden vandet igen trækker sig tilbage, fortæller Vibe Gro Falk.

På den nye strækning på 225 meter lidt længere nordpå er der foreløbig placeret èn række pilebundter ved klitfoden, og der skal laves yderligere to rækker foran.

Projektet er betilt af grundejere i området, som er gået sammen i foreningen "Glade Grundejere i Nr. Lyngby". Navnet er en kommentar til, at debatten i grundejerforeningerne ofte er præget af uenigheder. Det er er da heller ikke lykkedes at få alle truede grundejere til at betale til den nye type kystsikring.

- Vi er foreløbig cirka 20 grundejere, der bidrager, men der mangler stadig en del af finansieringen, og ikke alle vil betale til kystsikringen, fortæller en af grundejerne, Dorthe Kjærgaard, der har et sommerhus på Hyldevej, hvor der kun er 7-8 meter til skrænten.

Grundejerne har betalt mellem 25.000 og 125.000 kroner til kystsikringen, afhængig af hvor tæt deres hus ligger på skrænten. Samlet løber prisen op i cirka 1,6 millioner kroner og der mangler stadig cirka 300.000 kr.

- Men nu er det i gang, og jeg tror på metoden. Det kan muligvis ikke stoppe en rigtig kraftig 20-års storm, men det stopper tydeligvis den løbende erosion på klinten, og det er meget vigtigt. Samtidig kan vi se, at sikringen tilfører sand på stranden, så de løbende udgifter til sandfodning bliver mindre, siger Dorte Kjærgaard.

Første række af pilebundterne på den nye strækning er netop blev sat ned ved klitfoden. Privatfoto

Vibe Gro Falk fortæller, at der arbejdes på at skaffe ekstra finansiering til kystsikringen gennem de midler som flypassagerer for eksempel indbetaler som klimakompensation.

- Pilen har jo bundet en masse CO2 og det kan derfor betragtes som et CO2-lager, der graves ned, siger Vibe Gro Falk, der sammen med sin mand Johannes er gået all in på, at metoden virker. Parret har nemlig selv netop købt et af de mest truede huse på Hyldevej i Nr. Lyngby.

- Det skal bare virke. Ellers ryger pensionen, konstaterer Vibe Gro Falk.

Johannes Falk (th) ved parrets nye sommerhus på Hyldevej i Nr. Lyngby

Der er også en god dialog med Hjørring Kommune og flere strækninger med den alternative form for kystsikring, som med gode resultater har været brugt i Holland i masser af år.

Borgmester Arne Boelt (S) er da også indstillet på at forsøge at få kystsikringen i anvendelse i stedet hård kystsikring med store sten.

- I Socialdemokratiet ser vi gerne, at det er den her metode, der kunne bruges fx. ved de truede sommerhuse syd for Lønstrup, siger Arne Boelt.