Hvor tæt er Danmark på Polen?: Der må være en grænse

Forleden indgik Danmark og Polen efter ikke mindre end 40 års forhandlinger aftale om grænsedragningen i Østersøen mellem Bornholm og den polske kyst. Forhandlingerne har drejet sig om et område på 3.600 kvadratkilometer, som begge lande har ment at have råderet over og dermed adgang til fiskeri og eventuelle forekomster af råstoffer. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Ritzau Scanpix