I 50 år har de holdt et vågent øje med politikere og bygherrer: "Udviklingen slaar skaar i byer og landskaber"

Forening for byggeæstetik og landskabskultur i Hjørring fylder 50 år - og har stadig nok at se til. Her er tre af drivkræfterne samlet på Knuth Beckers Plads i Hjørring: Formand Søren Thirup (skolelærer), kasserer Mogens Thøgersen (historiker) og bestyrelsesmedlem Peter Norskov (arkitekt). Foto: Peter Broen