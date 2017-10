I kærlighedens navn

Temaet med kærlighed på tværs af kulturer og social kontrol er velbehandlet disse år. Fx i den indiske komiker Kumail Nanjianis selvbiografiske film ”The Big Sick”, eller dokumentaren ”Sonita” om den afghanske teenagepige, der rapper sig fra en skæbne som barnebrud. Dramaet ”Brylluppet” lægger ingen fingre imellem, men fører os igennem hver en svær fase i Zahiras kamp for at bestemme over sit eget liv.