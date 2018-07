Betty Andersen (t.v.), Lene Larsen og Erik Holm er tre af de lokale ildsjæle, der har kastet sig ind i kampen for at få et sundhedshus i Hanstholm, og de er enige om, at første prioritet er en lægepraksis. Lene Larsen: ”Der skulle være lige adgang for sundhed til alle - det synes vi ikke, der er herude”.