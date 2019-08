Ingen vil være ledere af daginstitutioner: Thisted Kommune tager ny runde

Sennels Børnehave skal have ny pædagogisk leder, efter at den hidtidige leder gennem mere end 37 år, Birgitte Møller Meyer, gik på pension inden sommerferien. Det er en af tre lederstillinger på dagtilbudsområdet, som Thisted Kommune har genopslået for at få flere ansøgere. Arkivfoto: Bente Peder