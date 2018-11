Jammerbugt har Nordjyllands bedst erhvervsklima: - De gode historier skal tiltrække flere virksomheder

Omkring 100 erhvervsfolk var for nylig samlet på Skovsgård Hotel, da "Årets Iværksætter" blev udpeget. Og blandt erhvervsfolkene er der tilsyneladende stor tilfreds med at drive virksomhed i Jammerbugt Kommune. Tre fjerdedele af dem ville anbefale andre at starte virksomhed i kommunen - og der er et potentiale i at bruge det aktivt skriver forvaltningen. Arkivfoto: Andreas Falck