Jette og Michael måtte droppe plan om små sommerhuse - se hvad kunderne hellere vil have

Jette Holt og Michael Overgaard - ejere af Saltum Strand Camping - præsenterede for godt et års tid siden en plan om at lave små sommerhuse på en del af pladsen. Husene skulle være skudt op, men intet er endnu sket. Kundernes efterspørgsel har nemlig nødvendiggjort en ændring af konceptet - og det nye koncept er ejerne nu klar til at lancere for offentligheden.